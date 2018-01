Il Comune di Ventimiglia e la Consulta Provinciale Handicap, hanno iniziato, da circa due anni a collaborare intensamente. Questo lavoro ha portato a organizzare una commissione PEBA (Piano per l’Eliminazione del Barriere Architettoniche), organismo che si occupa sia del progressivo abbattimento delle barriere architettoniche esistenti che rendere il territorio più inclusivo per tutti.

Nelle giornate del 17 e 18 gennaio, concordi con la programmazione data dal Comandante della Polizia Locale Giorgio Marengo, per la manutenzione dei posti riservati alle persone con disabili rispetto alle normative europee, l’Amministrazione chiede di lasciare liberi i posti riservati a voi persone con Handicap per poter iniziare e terminare i lavori nel più breve tempo possibile.

“Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e chiediamo scusa per i disagi che procureremo per questi due giorni” dice il Presidente PEBA, Ernesto Basso.