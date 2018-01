Le recenti vicissitudini del Palazzetto dello Sport, che hanno portato la struttura sull’orlo della chiusura, sono ancora una volta il risultato della negligenza dell’Amministrazione Pallanca.

In data 11 gennaio 2018 abbiamo segnalato alla Corte dei Conti e all’Autorita’ Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo spreco di denaro pubblico (€ 58.462,40) e gli accordi di incerta legittimita’ giuridica usati per scongiurare la chiusura del Palazzetto a seguito della mancata indizione, in tempi utili, della gara d’appalto per il rinnovo della gestione del Palazzetto stesso.

La concessione del Palazzetto dello Sport di Bordighera alla Società Sport Management scadeva l’11 dicembre 2017. Ad oggi, il Comune non ha indetto la gara d’appalto. E solo nel mese di novembre ha contattato i concessionari chiedendo la loro disponibilita’ ad una proroga temporanea di 6 mesi per garantire il servizio. La Sport Management ha aperto la trattativa solo quando il Comune ha iniziato a proporre contributi aggiuntivi oltre a quelli previsti dal contratto allora vigente. Il nuovo accordo stipulato tra Comune e Sport Management e definito “Breve Rinnovo Transitorio” non era previsto nella convenzione originale, non e’ chiaro se sia legittimo, e implica oneri per la citta’ di € 58.462,40 per spese che erano esplicitamente escluse dalla convenzione.

E’ stato nostro dovere, quali consiglieri deputati al controllo della legittimita’ degli atti, segnalare questi eventi agli organi di vigilanza. Come cittadini, riteniamo inaccettabile l’indolenza e la negligenza dell’Amministrazione Pallanca, che gia’ avevano regalato a Bordighera la chiusura del Tennis per 16 mesi, ed ora regalano alla citta’ un onere ingiustificato e incertezza sul futuro del Palazzetto.

Nei limiti del nostro ruolo di minoranza ci adopereremo perché venga indetto in tempi brevi il bando di gara per un appalto di gestione che sia più soddisfacente per le Società sportive, per i cittadini, e per il bilancio della citta’.

Mara Lorenzi e Luca De Vincenzi

Consiglieri Comunali per il gruppo Bordighera in Comune