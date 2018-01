Domani al “Comunale” arriverà l’Albissola reduce dalla vittoria interna di domenica scorsa per 1-0 contro il San Donato Tavarnelle. I ceramisti navigano a metà classifica con un bottino di 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. La Sanremese è seconda in classifica, a un punto di distacco dalla capolista Ponsacco alle prese con un match non semplice con il Real Forte Querceta, quarto in classifica.

In settimana l’infermeria matuziana si è svuotata e il gruppo si è allenato compatto in vista della sfida.

Per la gara di domani il tecnico Costantino dovrà però fare a meno degli squalificati Scalzi (espulso contro il Viareggio) e Gagliardi (somma di ammonizioni).