Prosegue il programma invernale di incontri culturali promossi dalla sezione sanremese della SIDEF, Società Italiana dei Francesisti. Sabato 13 gennaio alle ore 10 si terrà nella sala conferenze della Biblioteca Civica di via Carli una interessante conversazione sul tema “Le vie della musica e il Senegal” tenuta dal Maestro Sergio Caputo, violinista e polistrumentista sanremese. Il musicista, ben noto soprattutto nel campo della musica etnica (ma non solo), racconterà della sua esperienza maturata pochi anni fa nel corso di alcuni viaggi in Senegal, occasione per scoprire le tradizioni musicali, la cultura e i costumi del paese africano. Un rapporto professionale ed umano agevolato dall’uso della lingua francese, oltre al linguaggio universale della musica. L’incontro è aperto al pubblico e la cittadinanza è cordialmente invitata ad intervenire.