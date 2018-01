Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Incontro presso la sede dell’Associazione Amici dei Giardini Hanbury Sabato 13 Gennaio alle ore 10 a La Mortola proprio difronte all’ingresso dei Giardini Botanici. Il tema dell’ incontro che vedrà l’intervento dello storico Erano Viola che illustrerà la storia di Ventimiglia come città di giardini e del botanico Claude La Faye che introdurrà e presenterà il giardino francese de La Turette da pochi giorni gemellato con i Giardini Hanbury. Anche Carolyn Hanbury interverrà con materiale sulla vita di Thomas Hanbury.