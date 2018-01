Appuntamento oggi alle 16,30 alla Conrieri l’inizio del 2° modulo del Gruppo Sportivo dell’ABC Bordighera, l’attività extra-scolastica con la pallamano per i più giovani.

I corsi si svolgono al martedì e giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso la palestra C. Conrieri di via Pelloux, e sono aperti alle ragazze e ragazzi dai 6 ai tredici anni e chiunque può provare gratuitamente senza impegno, anche chi non ha partecipato ai corsi del 1° modulo. Giocare e divertirsi , un binomio inseparabile con l’ABC Bordighera e l attività del Gruppo Sportivo.

Informazioni possono essere richieste mediante posta elettronica (info@abcbordighera.it) o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle ore 16,30 alle 20,00 o al mercoledì al Palazzetto E Bianchesi di via Diaz dalle 20,00 alle 21,30) oppure reperita sul sito ufficiale della società: www.abcbordighera.it.

La società ricorda che: … “chi entra in palestra, entra per giocare e…ritrova il sorriso. Lo sport è una palestra di vita”.