A San Bartolomeo al Mare un uomo di 80 anni, di cui non si avevano più notizie da più di due settimane, è stato trovato senza vita nel suo alloggio dopo che i vicini, avendo sentito un forte odore provenire dall’appartamento, avevano allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Croce d’Oro di Cervo.

