Ultimo evento gratuito, di animazione al Winter in Wonderland di Sanremo in Piazza Borea D’Olmo, sabato 6 gennaio alle 15. La Tommy Services Events, in collaborazione con Festidea, organizza “E’ arrivata la Befana”: Una befana simpatica ed un suo aiutante intratterranno i bambini con simpatici giochi.

Verrà allestita un’area gioco con:

1. Percorsi ad ostacoli per slalom e gare a tempo a cavallo di una scopa

2. Corsa nei sacchi

3. Distribuzione di caramelle

4. La befana sarà a disposizione pe selfie e foto

La Tommy Services Events ha organizzato, grazie al bando vinto, il mercatino di Natale, dal 3 dicembre scorso al 7 gennaio con chalet gastronomici, artigianali ed etnici ed eventi che hanno coinvolto grandi e piccini.

Il Mercatino degli espositori durerà sino al 7 gennaio con orari dalle 10 alle 20 per allietare i turisti ed i sanremesi.

La pista del ghiaccio in Piazza Colombo resterà operativa sino al 21 gennaio, con possibile proroga sino al 28, tutti i giorni dalle 14.30 alle 20 e nei festivi anche la mattina e la sera sino alle 22.

Musica, attrazioni ed animazioni a cura di Tommy Services Events.