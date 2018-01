In Val Nervia, il borgo di Pigna chiude come si deve il periodo natalizio con la Festa della Befana: sabato 6 gennaio alle ore 11, aperitivo in Piazza con l’intrattenimento della banda “L’Alpina” di Pigna. Alle 14.30, arrivo della Befana sull’”Ape di Giacinto”, che donerà le bambole Pigotte dell’Unicef ai nuovi nati del 2018.

Info: Comune di Pigna – Tel. 0184 241016