La dirigenza, lo staff e la squadra dell’Argentina Arma porgono le più sentite condoglianze al medico dottor Silvio Canetti per la scomparsa della suocera. La signora Felicita Ponte è scomparsa oggi all’età di 95 anni.

Lutto per la morte di Felicita Ponte, suocera del dottore Silvio Canetti