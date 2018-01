Nuovo innesto per lo staff tecnico della Sanremese. Carmine Alessandria è il nuovo match analyst dei biancoazzurri e collaborerà con mister Massimo Costantino nell’analisi delle gare.

Carmine Alessandria, 30 anni, è laureato in Scienze Motorie e ha conseguito il patentino di allenatore Uefa B.

Nella sua carriera ha lavorato per il Monopoli in Serie C, per il Corigliano calcio a 5 (in Serie A) ed è stato allenatore della prima squadra del Castrovillari in Eccellenza e della Juniores.

In queste ore Carmine Alessandria è arrivato a Sanremo e sta iniziando il proprio lavoro con lo staff biancoazzurro.