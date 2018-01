L’Associazione Sportiva Arma Pesca ha reso noto oggi che per motivi dovuti alle cattive previsioni meteo per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la manifestazione “La Befana vien dal Mare” è stata anticipata a venerdì 5 dalle ore 14.00 alle 18.00 in via C. Queirolo ad Arma di Taggia.

Per l’occasione il comitato organizzatore intende ringraziare sia il Comune che il Comitato Integrato di Via (CIV) di via C. Queirolo per la disponibilità dimostrata, per evitare che la manifestazione potesse “saltare”.