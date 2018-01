Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Circa una trentina di persone tra coraggiosi che hanno fatto il bagno e supporter si sono dati appuntamento questo mattina di Capodanno per il cimento invernale 2018 . La temperatura esterna era di 13 gradi mentre l’acqua raggiungeva i 14 gradi circa.