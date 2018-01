Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Una Coppia di coniugi piemontesi è rimasta oggi vittima del monossido di carbonio sprigionato da una stufa nella loro abitazione di Mortola Inferiore. Alberto Vellano 77 anni è deceduto mentre la moglie Patrizia Biamonti di 69 è gravissima in ospedale a Sanremo. A dare l’allarme gli amici della Coppia. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Croce Verde Intemelia .