Anche quest’anno, in occasione del capodanno l’associazione Volontari Sanremo Protezione Civile è stata chiamata dal Comune di Sanremo per collaborare con la Polizia Locale alla buona riuscita dei vari eventi organizzati un città. L’impegno, in questi casi, è soprattutto di controllo, di ordine e vigilanza, fondamentali per la sicurezza del cittadino che desidera trascorrere il momento di festa in serenità. L’Associazione è intervenuta con un mezzo Land Rover 90 e con una squadra di volontari a disposizione delle forze dell ordine.