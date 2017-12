Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Stamani alle 8.30 a Bajardo in un alloggio di fronte al Comune un’esplosione, molto probabilmente dovuta a una fuga di gas, ha sventrato l’edificio. Un uomo di 77 anni, Livio Raffa, è rimasto ferito sotto le macerie. Sul posto intervenuti mezzi dei vigili del fuoco e personale sanitario del 118. L’anziano rimasto sotto le macerie è stato messo i salvo dai vigili del fuoco. E’ poi stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure in elisoccorso. “Almeno tre sono gli stabili rimasti gravemente lesionati” dice il sindaco Francesco Laura all’Ansa.

Bajardo, esplosione in un palazzo: uomo gravemente ferito. Il VIDEO dell’intervento dei...