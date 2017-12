Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Si avvisa altresì che la Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale provvederà nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 dicembre 2017 ad alleggerire i cassonetti a servizio dei condomini e quelli collocati in aree pubbliche (batterie di prossimità), al fine di limitare il più possibile l’insorgere di disagi alle utenze connessi con l’oggettivo aumento della produzione di rifiuti di questi giorni.

– AL MATTINO verrà assicurata la raccolta dell’indifferenziato (secco residuo) della plastica e dell’organico per tutte le utenze commerciali , e per le utenze domestiche servite dal servizio porta a porta (quindi con sacchi e mastelli)

Si avvisa la cittadinanza che per la giornata di lunedì 1° gennaio 2018 è stata organizzata una raccolta straordinaria dei rifiuti solidi urbani nella zona 1 (Arma di Taggia) .