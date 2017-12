Il 30 dicembre all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera, alle 21.15, torna il gruppo del “Reading & drama” ventimigliese con un recital teatrale; 10 interpreti guidati da Lilia De Apollonia che è ideatrice e regista dell’evento. Ci saranno, come è nello stile della compagnia, musiche e arie dal vivo. Brani di teatro, letteratura, un atto di un classico ridotto per il pubblico di Bordighera, tutto studiato per la serata, di tre maestri italiana del Novecento: Stefano Benni, Umberto Eco, Eduardo De Filippo. “Voci di una sera d’inverno” è il titolo: certo voci diverse ma notevoli ed emozionanti, che dovrebbero interessare e coinvolgere. Suoni di chitarra, l’artista Marco Balbo, pianoforte con Maria Gabba, una voce, Carla Talete, ad ogni monologo o atto teatrale per arricchire la voci della sera invernale.Un grande quadro opera di Fabio Berro, creato per l’evento, arricchirà oltremodo la serata. I brani recitati dai 10 interpreti che faranno rivivere il Bar Sport, e non solo, di Benni, la drammaturgia di Eduardo, Il nome della rosa, e non solo, di Eco saranno interpretati dagli attori: Jacopo Colomba, Paola Bruno, Giada Mei, la stessa regista, Giancarlo Orengo, Gioacchino Logico, Marco Corradi, Paola Giolli, Tina Esposito, Rosalinda Esposito, Graziella Tufo. iI periodo natalizio nel suo cuore si arricchirà di queste pagine uniche recitate dagi attori del circolo reading.