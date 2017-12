La “Festa degli Auguri” per i dipendenti della Casa da gioco, è una tradizione che si ripete, che lega passato e presente, unendo simbolicamente coloro che hanno dedicato le loro carriere lavorative all’Azienda con i dipendenti che rimangono e portano avanti le medesime finalità. E’ come un “passaggio di consegne” simbolico, che permette ai Vertici aziendali di esprime il ringraziamento per l’impegno profuso.

Il Cda e il Direttore Generale di Casinò Spa hanno, infatti, ribadito l’importanza di questo evento, che ha permesso, nel saluto ai dipendenti che si avviano al meritato congedo lavorativo, di esprimere le positività realizzate nell’anno che si avvia alla chiusura, finalizzate al miglioramento aziendale.

“E’ questa una ricorrenza che, nel tempo, mantiene i suoi valori e i suoi significati. E’ finalizzata a sancire in maniera ufficiale la fine del rapporto lavorativo tra il Casinò e quelle persone che hanno dedicato una parte importante della loro vita all’Azienda. Ci permette di ringraziarli personalmente per l’impegno profuso, per il senso di responsabilità, la professionalità e la passione applicata, così importante nelle alterne fasi della vita di una realtà imprenditoriale. Anche questi costituiscono il patrimonio d’impresa, un patrimonio che non si può quantificare, che non è ascrivibile in cifre, ma che è basilare per il continuo miglioramento aziendale. Da ciò il rinnovarsi di questo incontro, di sprone a tutta la nostra squadra, che deve continuare, nelle rispettive responsabilità, a realizzare quegli obiettivi che rafforzano il Casinò, basilare per tutti, anche per la nostra città e il comprensorio.”