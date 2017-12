Venerdì 29 dicembre in carcere a Imperia si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Roberto Di Rollo, 51enne di Bordighera accusato di porto e detenzione abusiva di arma da fuoco, evasione dai domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale per aver sparato 5 colpi di lupara contro la casa di un ex giostraio di Bordighera. Alla vigilia di Natale quando Di Rollo si è presentato davanti alla casa di Salvatore Migliano e del figlio di quest’ultimo. Dopo aver intimato al figlio di Migliano di uscire, ha sparato cinque colpi. All’origine dell’aggressione ci sarebbero problemi per un cane o questione di soldi.