A Seborga mercoledì 27 dicembre alle 15.30 nella Chiesa di San Bernardo saranno celebrati i funerali di Alessandra Santone, mancata a soli 48 anni. Lascia il marito Claudio Argentin ed i figli Jeffrey Argentin e Kesia. Alessandra, particolarmente attiva nell’organizzazione degli eventi del consiglio comunale dei ragazzi di Seborga, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne le doti umane.