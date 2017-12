La tradizionale Festa degli auguri per i Soci e Simpatizzanti dell’Università della terza età (UNitre intemelia) presieduta dalla professoressa Giannina Borelli ed il Direttore dei corsi, il professore Mauro Mazzon, si è svolta in lieta armonia con le note musicali del duo Gianni Martini (fisarmonica) e Marisa Fagnani (chitarra), nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre nella ex Chiesa Anglicana di Bordighera.

Non sono mancate le letture di brevi racconti e poesie, particolarmente apprezzate quelle di Trilussa “Er Presepio”, i “valori della vita” di Erri De Luca e Silvano Volcan. Le lezioni riprenderanno nelle rispettive sedi di Ventimiglia e Bordighera lunedì 8 gennaio alle ore 15,30 con i corsi di pittura assieme a Wanda Plataroti e di Erboristeria con Gianni Conte.

(foto E. Raneri)