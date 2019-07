FESTIVAL ORGANISTICO DEL NORD OVEST

F.O.N.O. 2019

21° ARMONIE SACRE PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA

Festival organistico internazionale

19 luglio 2019, ore 21.15

BORDIGHERA

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena

(Via Mariani 14, 18012 Bordighera)

CONCERTO PER ORGANO

CON FRANCESCO DI LERNIA

Il concerto di inaugurazione del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà venerdì 19 luglio presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena di Bordighera. È questo l’evento di apertura anche del F.O.N.O. 2019 – Festival Organistico del Nord Ovest, manifestazione a carattere interregionale che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte. La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, approda a Bordighera per la terza volta consecutiva; si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare lo storico organo attribuito a “Lorenzo Paoli e figlio” (1872) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Alla consolle del prezioso strumento siederà il concertista pugliese Francesco Di Lernia. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Bordighera. L’ingresso è libero.

Calendario generale

Venerdì 19 luglio 2019 – Bordighera (IM) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena

Francesco Di Lernia, organo Domenica 21 luglio 2019 – Arnad (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Martino

Francesco Di Lernia, organo Lunedì 22 luglio 2019 – Saint-Vincent (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Vincenzo

Pedro Alberto Sánchez (E), organo Martedì 23 luglio 2019 – Courmayeur (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Pantaleone

Alessio Corti, organo Giovedì 25 luglio 2019 – Antagnod-Ayas (AO) – ore 19,00

Chiesa Parrocchiale di S. Martino

Stefano Marino, organo Sabato 27 luglio 2019 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Ensemble En Chamade

Alberto Frugoni, tromba

Mauro Piazzi, trombone

Roberto Bonetto, organo Mercoledì 31 luglio 2019 – Aosta – ore 21,00

Cattedrale di S. Maria Assunta

Sergio Orabona, organo Venerdì 2 agosto 2019 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Michele, Ri Alto

Marta Mathéu (E), soprano

Jordi Vergés (E), organo Sabato 3 agosto 2019 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Ensemble Labirinto Armonico

Pierluigi Mencattini, Egidio Mastrominico, Giovanni Rota: violino barocco

Maurizio Maffezzoli, organo Domenica 4 agosto 2019 – Spotorno (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata

Duo Seraphim

Gian Andrea Guerra, violino

Stefano Molardi, organo Martedì 6 agosto 2019 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Matteo

Pietro Micheletti, Mario Scolari: percussioni

Fausto Caporali, organo Giovedì 8 agosto 2019 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di N.S. Assunta, Santa Maria del Campo

Konstantin Reymaier (A), organo Venerdì 9 agosto 2019 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Martino, Polanesi

Chiara Minali, organo Sabato 10 agosto 2019 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Francesco Gibellini, tromba

Stefano Manfredini, organo Mercoledì 14 agosto 2019 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

CONCERTO PER ORGANO E ORCHESTRA

Ensemble Rapallo Musica

Filippo Torre, direttore

David Cassan (F), organo Sabato 17 agosto 2019 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

Kalevi Kiviniemi (FIN), organo Domenica 18 agosto 2019 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di S. Maria Assunta

Jean-Baptiste Robin (F), organo Martedì 20 agosto 2019 – Deiva Marina (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate

Matteo Pasqualini, organo Giovedì 22 agosto 2019 – Levanto (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Siro Vescovo, Montale

Enrico Zanovello, organo Sabato 24 agosto 2019 – Borzonasca (GE) – ore 21,15

Santuario del SS. Crocifisso

Gruppo Vocale Bequadro

Giuseppe Manzini, direttore

Christian Tarabbia, organo Sabato 14 settembre 2019 – Lavagna (GE) – ore 21,15

Basilica di S. Stefano

Bernhard Leonardy (D), organo Domenica 22 settembre 2019 – Novara – ore 17,00

Basilica di S. Gaudenzio

Alessio Molinaro, tromba

Bogdan Narloch (PL), organo Domenica 29 settembre 2019 – Novara – ore 17,00

Basilica di S. Gaudenzio

Biagio Quaglino, organo