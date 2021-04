A Sanremo un ragazzo è risultato positivo al Covid dopo la cresima tenutasi domenica alla Chiesa del Borgo. Tra domenica sera e lunedì ha iniziato ad avere la febbre e il tampone ha confermato la positività. L’Asl ha disposto la quarantena per un’altra dozzina di ragazzi che avevano partecipato al ritiro 2 giorni prima della funzione religiosa, per la catechista ed i familiari del giovane, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

