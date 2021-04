L’Imperia Calcio comunica che, in seguito ai controlli effettuati, è emersa la positività di un componente del gruppo squadra.

Contestualmente il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società nerazzurra, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie, tenuto altresì conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità Sanitarie, ha rinviato a data da destinarsi la partita Folgore Caratese-Imperia, inizialmente prevista per oggi, mercoledì 14 aprile.

