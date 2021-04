Achille Pennellatore, noto ed apprezzato metereologo, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso oggi pomeriggio tramite un post sulla propria pagina di Facebook. “E alla fine ha colpito anche me; positivo e ricoverato in Ospedale!” ha comunicato Pennellatore.

