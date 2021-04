Protesta questa Mattina a Montecarlo ( Principato di Monaco) da parte dei dipendenti del Careffour di Fontvieille . Troppi rischi per la salute legati alla pandemia Covid da un anno a questa parte non vi sono scaglionamenti all’ingresso della struttura di vendita che risulta strapiena dalla mattina alla sera. I dipendenti,molti sono frontalieri italiani,lamentano anche la mancata erogazione del premio Covid per il 2021 in indennità per il lavoro svolto a contatto col pubblico in questo periodo tragico