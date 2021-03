La Liguria, prima regione in Italia, ha arruolato anche le farmacie, dove da martedì 30 marzo sarà possibile vaccinarsi per il Covid. A iniettare i vaccini AstraZeneca saranno medici o personale abilitato. Il servizio, per il momento, è dedicato alle persone tra 70 e 79 anni. Sono 7 le farmacie attive nella vaccinazione in provincia di Imperia.

ASL1

Rebagliati Corso Garibaldi 2 Imperia

Novaro Via Bonfante 64 Imperia

Nola Corso Imperatrice 9 Sanremo

Santi Via Aurelia 45 Cervo

Quaglia Via Cavour 47/a Ventimiglia

Zitomirsky Via Col. Aprosio 146 Vallecrosia

Centrale Via Vittorio Emanuele 145 Bordighera

