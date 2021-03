La serata finale del Festival di Sanremo 2021 è stata vista da 13 milioni 203 mila telespettatori (49.9% di share) nella prima parte, 7 milioni 730 mila (62.5%) nella seconda. In media, la serata finale ha ottenuto 10 milioni 715 mila spettatori con il 53.5% di share. La serata finale del 2020 era stata vista da 11 milioni 477 mila spettatori (60.6%), quella del 2019 da 10 milioni 622 mila (56.5%). Nel 2020 la prima parte era stata vista 13 milioni 638 mila telespettatori (56.8%) e da 8 milioni 969 mila (68.8%).

