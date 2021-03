La Sanremese al “Comunale” di Borgosesia ha pareggiato per 1-1 il match valido per la quinta giornata di ritorno del girone A di serie D. I vercellesi sono andati in vantaggio al 2′ del primo tempo grazie ad un preciso diagonale di Aloia. I biancoazzurri hanno pareggiato con una staffilata di Demontis al 26′ della ripresa ed hanno sfiorato il raddoppio in più occasioni, mancando però di precisione al momento di finalizzare. Ora la Sanremese è sempre ottava in classifica, ma il distacco dai play-off è salito a 3 punti, Dopo la sosta domenica 21 Bregliano e compagni giocheranno in casa con il Saluzzo.

