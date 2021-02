Le scuole dell’infanzia di piazza Calvi a Imperia sono state chiuse fino al 2 marzo dopo che sono stati riscontrati quattro positivi in tre diverse sezioni. Otto i nuovi casi nelle scuole della provincia di Imperia nelle ultime 24 ore. Si tratta di uno studente delle scuola secondaria e uno di uno scolaro di quella dell’infanzia del distretto di Sanremo, di un operatore scolastico sempre del distretto di Sanremo, due operatori del distretto di Imperia e uno di quello di Ventimiglia, di uno studente di una scuola secondaria di secondo grado del distretto a Ventimiglia e di uno scolaro di una primaria di Imperia.

Imperia, 4 casi positivi in 3 sezioni: scuole dell’infanzia di piazza Calvi chiuse sino al 2 marzo