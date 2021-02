L’assessore regionale all’Urbanistica e all’edilizia Marco Scajola ha incontrato oggi i sindaci della Valle Arroscia e della Valle Impero nell’Imperiese, per programmare insieme gli interventi di rigenerazione urbana per il rilancio del territorio. Riqualificazione territoriale ed edilizia, i due temi al centro degli incontri legati in particolare ai plessi scolastici che raccolgono studenti di più Comuni e che necessitano di interventi. L’assessore si è confrontato, nel corso degli incontri, sulle azioni da intraprendere per migliorare la vivibilità delle valli e stimolare lo sviluppo anche turistico del territorio.

“In particolare – spiega l’assessore Marco Scajola – abbiamo parlato del recupero delle piazze e degli immobili pubblici, sia con finalità turistica, sia per ospitare attività di volontariato e di cura e tutela del territorio”.

Gli uffici tecnici dei Comuni e della Regione si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane per tradurre in atti amministrativi quanto deciso e condividere la progettazione relativa alla riqualificazione in un’ottica di collaborazione intercomunale.