Al Mercato dei Produttori da Eataly, dentro Eataly Genova, al terzo piano dell’edificio Millo in Porto Antico, saranno presenti alcuni aderenti dell’associazione Lavanda della Riviera dei Fiori: piccoli e piccolissimi produttori del territorio che porteranno dentro il negozio di Eataly prodotti locali e tradizionali, frutto di passione e artigianalità, con la partecipazione di Slow Food Condotta di Genova Giovanni Rebora. Per quattro weekend consecutivi (13, 14, 20, 21, 27 e 28 febbraio e 6-7 marzo) sarà possibile scoprire ed acquistare le prelibatezze realizzate dai produttori che aderiscono all’associazione Lavanda della Riviera dei Fiori.

Bontà che rispecchiano le tradizioni e i sapori del Ponente Ligure, accomunate dall’uso della Lavanda Officinalis Imperia, una delle specie più adatte per l’uso alimentare poiché totalmente priva di canfora e dall’aroma delicato ed avvolgente. Inoltre, potrete trovare alcune realtà che propongono prodotti ideali per la cosmesi e il benessere.

Ma andiamo a scoprire quali saranno i protagonisti del Mercato dei Produttori da Eataly Genova.

Eccoli:

I Baci della Riviera dei Fiori della pasticceria La Riviera di Alassio, farciti con una crema a base di Lavanda Imperia. Proprio in occasione di San Valentino, i baci saranno proposti, oltre che nella classica versione, anche a forma di cuore: un goloso pensiero per festeggiare questa romantica ricorrenza.

I Rundi alla Lavanda Imperia, i Chifferi alla Lavanda Imperia e il Pandolce alla Lavanda Imperia, acqua di fiordarancio amaro di Vallebona e mandorle del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia.

Le Tonde alla Lavanda Imperia, il Torrone alla Lavanda Imperia e la Composta di cipolle di Albenga alla Lavanda Imperia della Marmellateria Omero di Ormea.

Saranno inoltre presenti lo Spray igienizzante alla lavanda Boscomare della SanPietro Lab di Diano San Pietro che abbina tutte le caratteristiche igienizzanti a un piacevole e delicato aroma di lavanda.

L’azienda agricola “Biodiversamente” di Federico Guadalupi sarà presente con l’olio essenziale, l’idrolato e fiori secchi di lavanda: regali perfetti per San Valentino ma anche prodotti utili da tenere in casa, visti i molteplici usi e proprietà.