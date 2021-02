Nella sede di BORDIGHERA si è svolta sabato 6 febbraio l’assemblea provinciale di Imperia dell’Ente di Promozione Sportiva P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane).

La presidente uscente RITA FANCIOTTO ha relazionato i partecipanti sull’attività svolta mettendo in risalto il grande problema dell’interruzione improvvisa di tutta l’attività sportiva e sociale causa Covid 19.

Dopo una proficua discussione sul come e quando ripartire con diverse iniziative in tutta sicurezza, si è passati alla votazione del bilancio consuntivo, approvato.

L’ultimo punto: elezione consiglio direttivo quadriennio 2021 – 2024 ha dato il seguente risultato

Presidente Rita Fanciotto

Vice Presidente Stefania Guardiani

Segretario Albana Scarinci

Direttore Tecnico Sergio Balocco

Revisore dei conti Alexandre Vernengo

Alla guida del comitato regionale è stato riconfermato Claudio Alvisi.

