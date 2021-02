Stamani a Bolzaneto (Genova) davanti alla stazione un bambino di sette anni è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo al Gaslini.

