A Badalucco tre classi delle elementari sono in quarantena dopo che una maestra è risultata positiva al Covid. Le classi sono la terza, la quarta e la quinta dell’istituto comprensivo. Continuano regolarmente le lezioni la prima e seconda elementare, le medie e l’asilo. La maestra, che non risiede a Badalucco, era assente dal 27 gennaio anche se solo in seguito è emersa la sua positività, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

