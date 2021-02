Nell’ultima settimana in provincia di Imperia i nuovi casi positivi di Covid-19 sono stati 502, ossia circa 235 casi ogni 100 mila abitanti. Un aumento del 25% rispetto ai 7 giorni precedenti (401 nuovi positivi, con un’incidenza di 188 casi ogni 100 mila abitanti), a sua volta superiore del 18% rispetto al periodo ancora precedente (158 casi ogni 100 mila abitanti, dato in linea con quello nazionale), come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

