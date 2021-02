Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. La gara tra Sanremese e Legnano, valida per la diciottesima giornata di campionato, in programma mercoledì 3 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Comunale, sarà diretta da Michele Molinaroli della sezione di Piacenza. I collaboratori di linea saranno Gian Marco Pellegrino di Torino e Vincenzo Russo di Nichelino.

