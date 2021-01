Sono 5 gli indagati per il crollo della copertura provvisoria del tetto del Teatro Cavour in via Cascione a Imperia, avvenuto nel novembre 2019. A coordinare le indagini della Procura per “crollo colposo di costruzioni e lesioni aggravate” è il sostituto procuratore Enrico Cinnella Della Porta. Gli indagati sono Alessandro Croce, Marta Bruzzone, Francesco Longo, Maria Elisabetta Cella ed Alessandro Mengo, come riporta Andrea Pomati su “La Stampa”.

