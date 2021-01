Il ‘Riboli’ di Lavagna ospiterà Lavagnese-Imperia, quindicesima giornata di Serie D girone ‘A’, con fischio d’inizio alle ore 14:30.La partita sarà diretta dal signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli, che sarà assistito dal signor Giuseppe Daghetta (di Lecce) e dalla signora Doriana Isidora Lo Calio (di Seregno). Una curiosità: dopo Sestri Levante, Vado e Sanremese, sarà il primo derby regionale che l’Imperia giocherà in trasferta in questa stagione. Grazie all’enciclopedia nerazzurra online ‘Imperia calcio…storia di un amore‘, scoviamo il primo precedente tra le due squadre risalente all’immediato post-Guerra (stagione 1946-47). Il grande ex della partita sarà Gianluca Gnecchi che, tra i bianconeri, ha disputato due stagioni.

Sono 20 i nerazzurri convocati da Mister Lupo per la trasferta levantina. Non sono disponibili Sancinito e Donaggio, fermati dal giudice sportivo per un turno, e Cassata, infortunato.PORTIERI: Trucco, Dani, PalmieriDIFENSORI: De Bode, Virga, Gandolfo, Scannapieco, Fazio, Malandrino, LuisiCENTROCAMPISTI: Giglio cap., Gnecchi, Martelli, Malltezi, Travella, Fatnassi, KacellariATTACCANTI: Capra, Minasso, Calderone

