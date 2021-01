A Sanremo l’Aurelia è stata chiusa al traffico, prima delle 17, all’altezza con via Duca D’Aosta (salita di Poggio), per una fuga di gas causata dal tranciamento di una conduttura. Il tratto di strada è stato cosparso di schiumogeno per evitare inneschi e soffocare il gas. La polizia municipale devia il traffico sull’Aurelia bis: per i veicoli diretti verso Genova, all’imbocco di San Martino e per quelli dall’opposta direzione in Valle Armea.

