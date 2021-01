“Confermiamo il nostro forte impegno sul territorio di Ventimiglia e condivideremo già domani, con le parti interessate, rinnovate strategie d’intervento alla luce di questo drammatico 2020”. È la rassicurazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in consiglio regionale, in risposta all’interrogazione del consigliere di opposizione Enrico Ioculano.

“La nostra giunta – spiega in aula l’assessore – ha attivato a metà luglio del 2019 un bando da 4 milioni di euro nell’ambito dell’azione 3.2.1 del Por Fesr 2014-2020, con l’obiettivo di concorrere alla strategia di rilancio industriale e riqualificazione del sistema produttivo nella Zona Franca Urbana di Ventimiglia. Per soddisfare quante più richieste del territorio, abbiamo inoltre prorogato i termini delle domande di tre mesi rispetto a quanto precedentemente stabilito, chiudendo le istruttorie con 79 domande per una richiesta di contributo di oltre 2,6 milioni di euro di investimenti e un potenziale ritorno economico sul territorio di oltre 5,2 milioni di euro”. Si ricorda, a tal proposito, che l’agevolazione corrispondeva in un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili.

“La contingenza della diffusione del Covid-19, ha certamente fatto emergere nuove priorità e nuove necessità da parte delle imprese. Abbiamo riconvocato per domani il tavolo di concertazione – assieme al partenariato socio economico locale – con il quale discuteremo i residui del precedente bando e il contenuto della misura programmata a suo tempo per la creazione di impresa. È infatti, a nostro avviso, quanto mai opportuno, in un momento di difficoltà economica come questa, condividere assieme un percorso che qualifichi sì il territorio, ma che tenga conto delle difficoltà che si ritrova ad affrontare chi fa oggi impresa” conclude Benveduti.

Correlati