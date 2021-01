ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 550 ASL 2 1.255 ASL 3 1.180 ASL 4 438 ASL 5 588 Liguria 4.011 Dati vaccinazioni Covid 12/01/2020 ore 16.00 33.470 consegnati 23.421 somministrati 70% percentuale vaccini somministrati su consegnati Azienda di riferimento Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri Totale dosi programmate oggi ASL 1 3001 388 ASL 2 3784 358 ASL 3 4567 670 ASL 4 2549 378 ASL 5 2439 0 Galliera 444 108 Gaslini 914 150 HSM 2766 504 O.E.I. 401 0 totale 20.865 2.556

Isolamento domiciliare 4.232 -49 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 54.757 305 Deceduti* 3.046 28

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.471 LA SPEZIA 1.014 IMPERIA 666 GENOVA 3.050 Residenti fuori Regione/Estero 113 altro/in fase di verifica 159 TOTALE 6.473

Coronavirus, 3 decessi all’ospedale di Sanremo, 28 morti in Liguria segnalati nel bollettino di oggi (12 gennaio)