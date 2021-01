Invitato a indossare la mascherina, un uomo ha aggredito gli agenti della polizia locale e ha aizzato la folla contro di loro. Un 47enne genovese è stato così arrestato con le accuse di per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A Genova, in via Sestri, gli agenti lo hanno invitato a mettere la mascherina. Lui ha cominciato a riprenderli con il cellulare (come ha fatto la donna in sua compagnia) e si è rifiutato di mettere la mascherina dicendo “questo obbligo è incostituzionale perché viola la libertà personale”. Il 47enne ha aggredito gli agenti con gomitate e pugni e ad uno ha cercato di strappare le manette torcendogli il braccio (provocando feriti guaribili in 10 giorni).

