E’ stato allestito monitoraggio settimanale della maggior parte delle residenze sanitarie assistenziali in Liguria (260 sulle 310 rsa esistenti in Liguria, circa il 70%) viene accompagnato da indice sintetico che mostra il tasso di impegno assistenziale. La raccolta dati consente un focus costante sulla popolazione più fragile ed ha portato a una diminuzione dei decessi (in percentuale) rispetto alla prima fase della pandemia (dal 28,3% della prima al 17,9% dal luglio a oggi).

