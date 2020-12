Il Sindaco di Bordighera ha firmato l’ordinanza sindacale con la quale, a partire dalla data odierna e sino a tutto il primo gennaio 2021, così come già stabilito negli anni precedenti, il Capodanno si festeggerà senza petardi. Il divieto di detenzione e di utilizzo di fuochi d’artificio e/o di materiale esplodente, vale su tutto il territorio comunale ed è stato adottato sia per la tutelare la sicurezza delle persone sia per tutelare la salute degli animali (domestici e selvatici).

