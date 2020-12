L’operaio di una ditta di manutenzioni che stava sovrintendendo all’installazione di un cantiere nella galleria ‘Cavetto’ sull’A10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo su cui si trovava è stato tamponato da un furgone. L’operaio è stato trasferito all’ospedale di Savona con l’elisoccorso. Nel tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Savona e 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Varazze.

