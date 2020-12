Si è svolta questa mattina nella sede di Asl1 a Bussana di Sanremo la consegna di 80 piante di Stelle di Natale a favore degli operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrasto del Covid-19. La donazione è avvenuta da parte dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Imperia, la cui delegazione composta dal presidente Francesco Bonsignore e dal segretario Massimiliano Balicco, è stata ricevuta dal Direttore Generale di Asl1 Marco Damonte Prioli. Il Direttore Generale ha per l’occasione espresso il suo ringraziamento per l’iniziativa: “All’Unione Giovani Commercialisti va il mio plauso per questo pensiero nei nostri confronti che farà sicuramente felice chi è impegnato quotidianamente nella lotta al virus”. Ed a riguardo il presidente Bonsignore e il segretario Balicco dei Giovani Commercialisti hanno evidenziato: “Si tratta di un piccolo gesto per ringraziare tutti gli operatori che si stanno prodigando in questa emergenza, eroi silenziosi che senza troppi clamori sono al nostro fianco sempre”.

Correlati