FOSSANO – Merlano, Bertoglio (60′ Di Salvatore G.), Clivio, Albani (57′ Manuali), Scotto, Bergesio, Galvagno, Giraudo (64′ Medda) , Coviello (53′ Chiappino), Coulibaly (49′ Di Salvatore), Lazzaretti. All.: Viassi

IMPERIA – Dani; Virga (89′ Fazio), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap. (88′ Kacellari), Sancinito, Gnecchi; Minasso (60′ Malltezi), Donaggio (78′ Martelli), Capra (87′ Calderone). All.: Lupo

MARCATORI: 8′ Donaggio, 16′ De Bode, 46′ pt. Giglio (I), 74′ rig. Di Salvatore (F), 81′ Malltezi (I)

AMMONITI: Minasso, Capra , Virga (I) Albani (F)

NOTE: Recupero 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo

FOSSANO-IMPERIA: PRIMO TEMPO

6′ Lazzaretti, vicinissimo al gol. Contropiede del Fossano con l’attaccante che chiude con una conclusione alta.

8’GOAL IMPERIA! angolo salva sulla linea poi su angolo di testa Donaggio. DONAGGIO gol numero 10 in nerazzurro

11’Donaggio sulla fascia mette in mezzo. Smanaccia il portiere ma nessuno é pronto sul tap-in

16′ GOAL IMPERIA! Ancora da azione d’angolo: segna De Bode dopo una carambola

23′ grande uscita e presa bassa di Dani

25′ Lazzaretti manda alto da un metro su angolo spizzato

26′ gran parata del portiere su tiro ravvicinato di Capra: Sancinito imbuca ma l’avanti nerazzurro si fa ipnotizzare

41′ pasticcio difensivo dell’Imperia: i padroni di casa si infilano ma il tiro va a lato di molto45’+1 GOAL DELL’IMPERIA! Gran discesa di Giglio che incrocia sul palo lungo per lo 0-3

FOSSANO-IMPERIA: SECONDO TEMPO

54′ Cross basso Fossano. Nessuno in mezzo, spinge in rete

58′ gran palla di Gnecchi ma Donaggio di testa manda fuori di nulla

60′ Progressione di Manuali che viene murato dalla difesa imperiese

64′ grande lancio di Sancinito per Malltezi, il centrocampista centra il palo esterno

71′ Gnecchi in contropiede. Palla toccata dal portiere che lambisce il palo

72′ numero d’alta scuola di Malltezi che se ne va e crossa per Donaggio, l’attaccante non trova il gol

74′ GOAL FOSSANO! rigore per il Fossano: Virga interviene sul pallone ma l’arbitro accorda il penalty per i piemontesi: Di Salvatore spiazza Dani per l’ 1-3

81′ GOAL IMPERIA! Discesa di Capra sulla sinistra e palla dentro per Malltezi che scarica un sinistro terrificante sotto la traversa. E’ 1-4

92′ Martelli arriva a tu per tu col portiere piemontese. La sua conclusione sul primo palo viene respinta.

95′ Triplice fischio. L’Imperia vince 1-4 e trova il primo successo in trasferta.

FOSSANO-IMPERIA: LE DICHIARAZIONI DI MISTER LUPO

Dopo la partita, ha parlato un felice Mister Lupo:” Questa era una sfida davvero pericolosa ed eravamo consapevoli di essere superiori qualitativamente. In questi giorni, ero teso perché avevo il compito di non abbassare il livello dell’attenzione dei ragazzi. Abbiamo lavorato bene sui calci piazzati dedicando un’intera sessione di allenamento: ad oggi, non avevamo ancora segnato da calcio d’angolo e, per i tiratori ed i saltatori che abbiamo, era una casualità. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di inizio ripresa quando ci siamo abbassati troppo ma il gruppo creato è solido e, anche oggi, abbiamo visto la sua forza. Sono contento della rete di Malltezi che è subentrato con la giusta mentalità. Anche lui è stato aiutato dai compagni perché ha raccolto i frutti del lavoro di Minasso che ha sfiancato l’avversario nella prima ora di gioco. Poi ha sfruttato un grande passaggio di Capra, sempre più leader della squadra.”

