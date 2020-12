Nel pomeriggio, sull’Aurelia a Camporosso Mare, all’altezza del ponte sul Nervia, un motocarro ed una Golf si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del motocarro che è stato trasferito in ospedale a bordo di un elicottero.

